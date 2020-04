Florenzi: «C’è meno passione rispetto a Roma. Atalanta-Valencia…» (Di sabato 18 aprile 2020) Alessandro Florenzi, terzino del Valencia, racconta la sua decisione di andare a giocare all’estero. Ecco le sue parole Alessandro Florenzi, terzino del Valencia, racconta la sua decisione di andare a giocare all’estero, dopo l’addio alla Roma a gennaio. Ecco le sue parole a Sky Sport. Florenzi – «Personalmente sto molto bene, mi trovo bene qui. Ho l’occasione di godermi le mie creature come non mi succede spesso. Riesco comunque ad allenarmi a casa con gli attrezzi che mi ha dato la società». Atalanta VALENCIA – «Io ringrazio la varicella, non l’avevo mai avuta ed è arrivata al momento giusto. Qualcosa ha fatto questa partita per il contagio, il ritorno poi è stato surreale, a porte chiuse, sia per me che per i miei compagni. Non so se doveva essere giocata la gara di ritorno, certo è che abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 aprile 2020) Alessandro, terzino del Valencia, racconta la sua decisione di andare a giocare all’estero. Ecco le sue parole Alessandro, terzino del Valencia, racconta la sua decisione di andare a giocare all’estero, dopo l’addio allaa gennaio. Ecco le sue parole a Sky Sport.– «Personalmente sto molto bene, mi trovo bene qui. Ho l’occasione di godermi le mie creature come non mi succede spesso. Riesco comunque ad allenarmi a casa con gli attrezzi che mi ha dato la società».VALENCIA – «Io ringrazio la varicella, non l’avevo mai avuta ed è arrivata al momento giusto. Qualcosa ha fatto questa partita per il contagio, il ritorno poi è stato surreale, a porte chiuse, sia per me che per i miei compagni. Non so se doveva essere giocata la gara di ritorno, certo è che abbiamo ...

sherwoess : Il 29 Gennaio prima di partire per Valencia c’erano dei fan a Trigoria.Cosa hai pensato di loro che nonostante il m… - hermannpilato : @siamo_la_Roma Quindi secondo voi la Roma darebbe Spinazzola e Florenzi per Biraghi...panchinaro dell'Inter!!! Sare… - tuttocmIT : ?? #Florenzi ritornerà a #Roma ma non per restare. Il #Valencia non riscatterà il terzino azzurro che potrebbe comun… - sircertaldismo : @DFDYR98 Non c'è florenzi. Lo volevo mettere ma poi ho pensato che 3 stagioni buone le ha fatte quindi meglio mett… -

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi C’è