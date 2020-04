Fiorentina, Vlahovic: «Rispetto le regole stando a casa. Voglio rinnovare» (Di sabato 18 aprile 2020) Dusan Vlahovic parla della sua esperienza con il Coronavirus. L’attaccante serbo lancia messaggi d’amore alla Fiorentina Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato del suo momento e della carriera ai microfoni di TGR Toscana. Vlahovic – «Io sto bene, sto rispettando le regole e sono a casa, da quando so di essere negativo sto ancora meglio. Mi sto allenando, Voglio farmi trovare pronto per quando si ricomincerà. Il mio desiderio è di rinnovare con la Fiorentina, Voglio legarmi ancora di più alla città e dare ancora molto a questi colori. Al presidente mando un grande in bocca al lupo, spero di rivederlo presto a Firenze e gli auguro di realizzare i progetti che ha per questo club». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Fiorentina - Vlahovic : il serbo è il più pericoloso tra i viola - il dato

