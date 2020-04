Fincantieri | lunedì riapre il sito di Ancona | Fiom contraria

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 aprile 2020) Lunedì 20 aprileanche lo stabilimentodi, ma i sindacati non sono d’accordo, tanto che laCgil ha convocato in quella giornata una conferenza stampa alle 11 davanti ai cancelli del cantiere per esprimere la propria contrarietà. L’attività di, secondo Tiziano Beldomenico,Cgil Marche, “doveva riprendere dopo il 3 maggio e stavamo ragionando con l’azienda di una ripresa graduale, con meno personale nel cantiere in modo da abituarsi a lavorare secondo le nuove regole del distanziamento. Ma poi abbiamo saputo della decisione di ripartire lunedì con 350 addetti, un numero molto lontano rispetto a quello che si pensava”. L'articolo, lunedìildiproviene da Ildenaro.it.