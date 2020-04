Federico Raineri | contributo affitti fuorisede | “Ottima iniziativa | ora allargare la

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 aprile 2020) “Non si può che accogliere con favore l’del governo Regionale di istituire unper gli studenti universitari, ma è importante provare in tutti i modi ad ampliare la platea di beneficiari, creando magari un supplemento al bando attuale”. Lo dichiara, imprenditore siciliano di Castell’Umberto. Il, fino a un massimo di 800 Euro, è destinato a studentiche studiano negli atenei siciliani e risultino idonei non assegnatari delalloggio all’Ersu e a studenti che studiano nella penisola e appartengono a un nucleo familiare con una certificazione Isee non superiore ai 23 mila euro. “La crisi economica causata dal Covid-19, come tutte le crisi ha colpito maggiormente chi già versava in difficili condizioni economiche. È quindi giusto ...