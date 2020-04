Federica Pellegrini, risveglio nostalgico e ‘bollente’ con il lato B in bella vista: “Divina” (Di sabato 18 aprile 2020) Federica Pellegrini è una campionessa con un cuore grande. Pochi giorni fa la nuotatrice aveva annunciato che avrebbe messo all’asta i cimeli delle sue numerose vittorie e destinato il ricavato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un bellissimo gesto per dare il suo contributo in questa difficile situazione caratterizzata dall’emergenza sanitaria. Beh, l’asta che ha avuto un battitore d’eccezione, ovvero il comico Frank Matano con cui super Fede ha condiviso l’esperienza di giudice a Italia’s Got Talent, si è svolta in diretta streaming sui social e in sole due ore la Pellegrini è riuscita a raccogliere 66.100 euro. Tra i pezzi venduti, accessori sportivi legati a momenti a dir poco speciali della lunga carriera della campionessa. Per esepio gli occhialini che Federica Pellegrini ha indossato in vasca in occasione ... Leggi su caffeinamagazine Federica Pellegrini Instagram glutei all’aria - il salto in vasca è eccitante : «La chia**a della felicità»

Eurosport_IT : Il Presidente del CONI la pensa come Federica Pellegrini: 'Lo sport non è soltanto il calcio di #SerieA.' ?????? ??… - Corriere : Federica Pellegrini: «Sento parlare solo di calcio. Mi dispiace, ci sono altri sport» - Eurosport_IT : Federica Pellegrini non ci sta???? ?? - Carla82495714 : RT @Corriere: Federica Pellegrini: «Sento parlare solo di calcio. Mi dispiace, ci sono altri sport» - StefanoBornia : RT @GiocoPulito: Federica Pellegrini sbotta contro il calcio #pellegrini #SerieATIM -