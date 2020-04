Fase 2 | Arcuri | Senza sicurezza la ripresa sarà molto breve

Leggi su blogo

(Di sabato 18 aprile 2020) Nelle stesse ore in cui i governatori leghisti delle Regioni del Nord continuanososta a fare pressioni affinché il governo disponga quanto prima la riapertura del Paese, gli esperti non fanno che mettere in guardia: le conseguenze di una riapertura avventata epianificazione potrebbero essere gravi.Oggi il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico, proprio mentre il governatore della Lombardia Fontana si allinea a quello del Veneto Zaia e urla per una riapertura, ha voluto sottolineare in modo più chiaro quanto accaduto in Lombardia in queste settimane:Ieri sera il bollettino ci ha detto che sono 22.745 le vittime, un numero impressionante e per me è un dolore doverlo ricordare. Tra l'11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano persero la vita 2mila civili in 5 anni, per il coronavirus in Lombardia ci hanno lasciato 11.851 ...