Fase 2 a tappe (e forse a zone). Resta il divieto di spostarsi tra le Regioni? (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, le ipotesi sulla Fase 2: la riapertura sarà graduale e potremo tornare (lentamente) ad uscire. Resta il divieto di assembramenti, forse anche la ‘chiusura’ delle Regioni. Coronavirus, cosa sappiamo sulla Fase 2. L’Italia ha voglia di ripartire e di reagire all’emergenza coronavirus, ascolta con doveroso rispetto il bollettino del giorno ma continua a volere e a sognare la famigerata Fase 2, quella della riapertura. La ripresa. Nel corso degli ultimi giorni si sono moltiplicate le ipotesi su quello che potrebbe succedere dal prossimo 4 maggio. A grandi linee la strada è tracciata, ma ci sono ancora tanti nodi da sciogliere per il governo e la task force, chiamati a fare i conti anche con le diverse spinte che arrivano dai governatori delle Regioni. Di certo Palazzo Chigi vuole evitare fughe in avanti da parte delle amministrazioni ... Leggi su newsmondo Coronavirus - le nuove indicazioni OMS per la fase 2 : “Le misure vanno allentate a tappe - 2 settimane tra una e l’altra”

Cellulari - termoscanner e test sierologici : ecco le tappe della fase 2

Ultime Notizie dalla rete : Fase tappe Riaperture a tappe in 11 Paesi: chi comincia dalle scuole? Chi prevede le mascherine? Confronto Corriere della Sera Studio epidemiologico su base volontaria: a Vermiglio via alla “fase 1”

Una volta concordate con l’Azienda Sanitaria e l’Istituto Superiore di Sanità le linee operative della seconda fase del percorso, i cittadini verranno puntualmente aggiornati”.

FASE 2 IN TRE MACROAREE/ Al via il 4 maggio? Palazzo Chigi “Ipotesi allo studio”

La fase 2 potrebbe scattare il prossimo 4 maggio ... “In questi giorni e nelle ultime ore circolano numerose ipotesi, con tanto di date, sulle possibili riaperture nel Paese. In alcuni casi si tratta ...

