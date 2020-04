Facebook, ecco il nuovo pulsante di reazione “Care” insieme al Mi piace (Di sabato 18 aprile 2020) Facebook ha lanciato una nuovissima reazione “Care” per mostrare amore durante la crisi del coronavirus. L’icona, una faccina che abbraccia un cuore, sarà in giro per il mondo dalla prossima settimana, così come una nuova icona a cuore pulsante. Nuova reaction Facebook, Messenger: nuova icona, la faccina che abbraccia un cuore, reazione Care, cuore pulsante. Come usare la reaction Nel ventaglio di reazioni possibili, questa sarà la settima icona, che appare accanto al “mi piace” standard, il cuore e la faccia arrabbiata. Facebook sta inoltre lanciando una nuova versione, il cuore che pulsa, per “mostrare più amore e cura”. Per usare la reazione, basta premere e tenere premuta la nuova reazione esattamente come le altre. La nuova icona è progettata per mostrare un tipo di amore più sensibile di ... Leggi su italiasera Nella Champions dei social l’Atalanta «fatica» solo su Twitter. Ma su Facebook e Instagram sta volando : ecco tutti i dati

Il federalismo fiscale, in tema di bollo auto, continua a complicare - come se gli italiani non avessero già abbastanza grattacapi - la vita agli automobilisti: ogni regione ha le sue regole e mezza I ...

Proprio quest’ultimo punto sta particolarmente a cuore a Facebook (proprietaria della piattaforma), la quale vuole porre un freno alla diffusione di notizie false tramite la propria app, dal momento ...

