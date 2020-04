F1 | GP Cina virtuale 2020 | la startlist ed i piloti partecipanti Charles Leclerc punta

Leggi su oasport

(Di sabato 18 aprile 2020) E dopo l’ultima tappa della Race for the World, è la volta del terzo round della F1 Virtual GP. Gli eSports si sono presi la scena in questo contesto decisamente particolare: la pandemia globale ha portato all’annullamento praticamente di quasi metà della stagione nel Circus e si sta lavorando per partire il 5 luglio in Austria. Un apmento che, qualora davvero si svolgesse, si dovrebbe tenere a porte chiuse (senza pubblico). Per questo motivo la F1 ha deciso di dar seguito alla competizione, caldeggiando la partecipazione di alcuni deiprofessionisti nella realtà. In questo senso la presenza del ferraristaè quella che alza il livello d’attenzione per quanto ha dimostrato il monegasco nel corso della passata annata in Ferrari e anche per quello che ha fatto vedere nella sua prima uscita da “virtual ...