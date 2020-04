Europa League | le possibili date per la ripresa del torneo

(Di sabato 18 aprile 2020) La UEFA pianifica leper i match di, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus La UEFA sta valutando le migliori ipotesi per ladell’, così come per la Champions. Secondo quanto si apprende da Sky Sport, la competizione dovrebbe essere disputata nel mese di agosto, qualora arrivasse l’ok sulla sicurezza della salute dei calciatori. L’idea è quella di ripartire il 2 e il 3 agosto con gli ottavi di finale, giocando ogni tre giorni fino alla finale, potenzialmente programmata per il 27 agosto. Leggi su Calcionews24.com

