Esami di maturitá: il ministro Azzolina firma l’ordinaza, ecco cosa prevede (Di sabato 18 aprile 2020) Lucia Azzolina, la ministra dell'istruzione, ha firmato l'ordinanza per quanto riguarda gli Esami di maturità. Il provvedimento che è stato stabilito a causa dell'emergenza Covid-19, prevede che che la commissione d'esame sia formata da sei membri di quella stessa classe e di un solo presidente esterno. L'annuncio è stato diffuso dalla stessa ministra con un Tweet sul suo social: “Ho firmato la prima ordinanza che riguarda gli Esami di Stato, abbiamo modificato la commissione: i 6 membri interni e il presidente esterno. Gli studenti avranno un esame serio, ma saranno valutati da chi ne conosce il percorso scolastico”. Il cambio della composizione della commissione per gli Esami di maturità era già stato annunciato da qualche settimana dalla stessa ministra Azzolina. Continua… Ma l'ordinanza firmata oggi, ufficializza questo ... Leggi su howtodofor Coronavirus - firmata l’ordinanza : solo commissari interni agli esami di Maturità. Ecco cosa cambia

Maturità - L’Ipotesi di De Cristofaro : “Esami con Studenti a Scuola e Docenti a Casa”

