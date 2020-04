Equitazione | Alberto Zorzi | “Roma 2017 il ricordo più bello Tanti giovani italiani

Leggi su oasport

(Di sabato 18 aprile 2020) Anche il mondo dell’sta fronteggiando la grave emergenza sanitaria che ha investito l’Italia, con i cavalieri che stanno rinunciando ai concorsi, per rimanere a casa. Tra loro anche il caporal maggiore dell’Esercito, che ci ha concesso una chiacchierata, tra allenamenti in quarantena e progetti futuri, con uno sguardo anche al passato ed alle vittorie più significative della carriera., iniziamo da una domanda che molte volte può apparire scontata, ma che in questo periodo assume sicuramente un significato particolare: come stai? “Diciamo bene. Sto bene di salute, ma mi mancano già molto i concorsi”. Come tutti gli sport anche l’è ferma a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia, come stai trascorrendo le giornate? “Per noi non è cambiato quasi nulla, a ...