Emergenza Coronavirus: le calciatrici del Lione si tagliano lo stipendio (Di sabato 18 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: le calciatrici del Lione hanno deciso di ridursi lo stipendio dal 10% al 20%. I dettagli Le calciatrici del Lione per andare incontro alle esigenze del club hanno deciso di ridursi all’unanimità lo stipendio. Le campioni di Francia in carica rinunceranno al 10% dell’ingaggio con la possibilità, in maniera volontaria per chi vorrà, di portare la percentuale fino al 20%. Una riduzione che andrà a toccare solo le calciatrici che percepiscono dai 6mila euro in su. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Palermo - Corte d’Appello reintegra il direttore di Arpa per l’emergenza coronavirus : la sua nomina dichiarata illegittima a febbraio

Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

Emergenza coronavirus - la solidarietà di Flp agli inoccupati beneventani (Di sabato 18 aprile 2020): ledelhanno deciso di ridursi lodal 10% al 20%. I dettagli Ledelper andare incontro alle esigenze del club hanno deciso di ridursi all’unanimità lo. Le campioni di Francia in carica rinunceranno al 10% dell’ingaggio con la possibilità, in maniera volontaria per chi vorrà, di portare la percentuale fino al 20%. Una riduzione che andrà a toccare solo leche percepiscono dai 6mila euro in su. Leggi su Calcionews24.com

Mov5Stelle : Nel decreto di aprile stanzieremo soldi a fondo perduto per le aziende in difficoltà. Ristoreremo chi ha subito di… - virginiaraggi : Abbiamo aperto una nuova struttura d’accoglienza per 40 donne senza dimora, all’interno dell’Istituto San Michele a… - virginiaraggi : Da inizio emergenza #coronavirus, a @Roma, sono stati oltre 650mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale su… - potere_alpopolo : 'L'emergenza #coronavirus ha mostrato con ogni evidenza che alcune misure non sono più rinviabili: Bisogna investir… - dpmarc61 : @Luca_Mussati @sempreciro @dileguossi Ti sbagli è il Brembo a Ponte San Pietro (BG) ...il fiume è diventato salato… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza coronavirus: aggiudicato appalto per realizzazione Covid-Hospital Regione Abruzzo Pa Social Day: il 20 maggio la terza edizione

A causa dell’emergenza per la diffusione del Coronavirus l’evento, solitamente organizzato con eventi in presenza, quest’anno si svolgera’ con un format interamente online. Tanti gli argomenti che ...

Coronavirus, allarme di Confindustria: «Un'impresa su due con problemi molto gravi»

Confindustria lo indica tra i risultati di un secondo sondaggio, avviato il 4 aprile su un campione di 4.420 imprese italiane, sugli effetti dell'emergenza coronavirus. Il 36,5%, dopo i Dpcm del 22 e ...

A causa dell’emergenza per la diffusione del Coronavirus l’evento, solitamente organizzato con eventi in presenza, quest’anno si svolgera’ con un format interamente online. Tanti gli argomenti che ...Confindustria lo indica tra i risultati di un secondo sondaggio, avviato il 4 aprile su un campione di 4.420 imprese italiane, sugli effetti dell'emergenza coronavirus. Il 36,5%, dopo i Dpcm del 22 e ...