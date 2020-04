Emergenza coronavirus, l’analisi di settore del vicepresidente dell’Ordine degli Agronomi (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 5 minutiAvellino – L’agricoltura è il fulcro dell’economia di un Paese. L’Emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato un forte impatto sul settore. Diversi i comparti che hanno ricevuto effetti negativi, quali la filiera vitivinicola, olivicola, zootecnica, ortofrutticola, florovivaistica, ecc.A spiegarne le problematiche Antonio Capone, vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino. Perché, secondo lei, durante l’Emergenza coronavirus, il Governo non ha fermato l’agricoltura? L’agricoltura ha un ruolo primario, essenziale, è indispensabile per la vita delle persone, delle comunità, per il mondo intero. Produce il cibo che utilizziamo quotidianamente. Se si ferma l’agricoltura non arriverebbero sulle nostre tavole i beni ... Leggi su anteprima24 Emergenza Coronavirus - Klopp : «Ecco come trascorro la quarantena»

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus Emergenza coronavirus: aggiudicato appalto per realizzazione Covid-Hospital Regione Abruzzo La situazione coronavirus nel trapanese ed in Sicilia, aggiornata ad oggi, sabato 18 aprile

Coronavirus Latina, 7 nuovi positivi in provincia. In un giorno 15 guariti in più

