È arrivato il Broncio film stasera in tv 18 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

È arrivato il Broncio è il film stasera in tv sabato 18 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

È arrivato il Broncio film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Here Comes the Grump
USCITO IL: 1 marzo 2018
GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Family, Fantasy
NAZIONALITA': Gran Bretagna, Messico
ANNO: 2018
REGIA: Andrés Couturier
cast: Toby Kebbell, Lily Collins, Ian McShane
DURATA: 90 minuti

È arrivato il Broncio film stasera in tv: trama

Terry, un ragazzo timido e riservato. Ha sempre passato le vacanze estive nello straordinario parco divertimenti della nonna Mary, e per lui era un'esperienza incredibile. Ora però la nonna Mary non c'è più e ...

Ma il mondo fiabesco che trova non è come quello che gli raccontava la nonna. Couturier dirige un cartone in modo peculiare: parte dalla fine. O meglio il prologo di È arrivato il Broncio poteva ...

