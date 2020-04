“Dopo la morte di mio padre ho pensato due volte al suicidio…” | le confessioni da brivido

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 18 aprile 2020)da brividi per il calciatore Emanuel Mammana, difensore classe ’96 dello Zenit: “Mi sembrava di voler mollare tutto dopo ladi mio. Avevo già perso mia madre, hodi lasciare il calcio, hoal suicidio. Due”, ha rivelato a Olé. “È stato molto molto difficile. Sono stati due o tre mesi che mi sono costati molto. Ma nonostante il dolore poi sono riuscito a ripartire. E il River mi ha aiutato. Mi sono reso conto che la mia famiglia aveva combattuto così duramente per farmi raggiungere quell’obiettivo che non potevo buttare via tutto a causa di quella tristezza. E dovevo realizzare il sogno di mio: voleva che giocassi in Primera. Ho iniziato a prendermi cura di me stesso, anche se ho quattro fratelli maggiori. Sono cresciuto in fretta. Oggi so che quelle ferite mi rendono forte ...