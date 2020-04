Donna salva un gatto malato di nome Smeagol | assomiglia al personaggio del Signore degli

Leggi su bigodino

(Di sabato 18 aprile 2020) Questoè statoto da unadi buon cuore che lo ha tratto in salvo. Il micino è stato chiamato, per la sua incredibile somiglianza con il celebredella saga delanelli. Ecco la sua storia. Questoè sicuramente il tesoro dellache lo ha tratto in salvo. E si chiama. È undi due anni che è stato chiamato così per la sua somiglianza incredibile con ildelanelli. È stato trovato emaciato e insanguinato, stava rischiando la sua vita su un’autostrada del Belize. Se non fosse stato per questasicuramente sarebbe morto da solo, in mezzo a una strada. Melissa, la sua soccorritrice, lo ha portato a casa e ha deciso di prendersi cura di lui. Certo, ...