Domenica In | anticipazioni ed ospiti di domenica 19 aprile 2020 | si annunciano due nuove

Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi a Domenica In per L'Allieva 3 - anticipazioni puntata del 19 aprile

Anticipazioni Domenica In 19 aprile : tutti gli ospiti di Mara Venier (Di sabato 18 aprile 2020) Domani,19, andrà in onda dalle 14 su RAI 1 la 31° puntata di “In” di Mara Venier. Ancora una volta sarannotanti vip in collegamento a causa del Coronavirus. Racconteranno la loro quarantena. Leci informano che il pubblico rivedrà Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo; poi arriverà un’altra coppia, quella formata da Eleonora Abbagnato e dal marito, l’ex calciatore ed attualmente dirigente sportivo Federico Balzaretti. Seguirà il comico Max Giusti, reduce dall’ottava edizione di “Pechino Express”. Presto condurrà il programma “Boss in Incognito”, che torna dal passato RAI. Inoltre dagli stesso studi “Fabrizio Frizzi” di Roma saranno presentate duefiction. Si tratta della terza stagione de “L’Allieva” e ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica anticipazioni Domenica In: anticipazioni e ospiti del 19 aprile 2020. Arrivano Amadeus e la moglie, e poi ancora Max Giusti, Lino Gianciale e molti altri SuperGuidaTV Giacomo Puccini guida alla scoperta di Lucca su Rai Uno

Lucca, 18 aprile 2020 - Va in onda domenica 19 aprile alle 9.40 su Rai Uno una nuova puntata di “Paesi che vai” interamente dedicata a Lucca e a Giacomo Puccini. I ...

La Banda dei Fuori classe: la didattica a distanza passa per la tv tutte le mattine

A darne l'annuncio è stato il conduttore Mario Acampa, proprio su Rai Gulp, specificando come si svolgeranno le puntate previste fino a fine maggio ... (lunedì-venerdi ore 9.15), con una speciale ...

