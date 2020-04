Dl liquidità, Berlusconi: “Paradossale, garantirà solo il pagamento delle tasse” (Di sabato 18 aprile 2020) Silvio Berlusconi attacca il Dl liquidità per l’emergenza coronavirus. Il leader di Forza Italia lo considera paradossale. MILANO – Silvio Berlusconi valuta negativamente il Dl liquidità, in una lettera al Sole 24 Ore. Il presidente di Forza Italia pone l’accento sul fatto che, alla fine della fiera, l’intervento sarà una sorta di partita di giro. Berlusconi: “Dl liquidità solo per pagare le tasse” “Il decreto liquidità – ha dichiarato l’ex premier – arriverà a garantire alle aziende solo liquidità per pagare le tasse. Una colossale partita di giro che lascerà le imprese nella stessa condizione di prima e, per di più, con un debito da pagare”. Così Berlusconi, che sottolinea il paradosso del ... Leggi su newsmondo Berlusconi : «Liquidità alle imprese? Basterà solo per pagare le tasse»

Coronavirus - Berlusconi ‘spinge’ Draghi : “Serve liquidità - lo Stato dia alle banche le garanzie sui crediti” (Di sabato 18 aprile 2020) Silvioattacca il Dl liquidità per l’emergenza coronavirus. Il leader di Forza Italia lo considera paradossale. MILANO – Silviovaluta negativamente il Dl liquidità, in una lettera al Sole 24 Ore. Il presidente di Forza Italia pone l’accento sul fatto che, alla fine della fiera, l’intervento sarà una sorta di partita di giro.: “Dl liquiditàper pagare le tasse” “Il decreto liquidità – ha dichiarato l’ex premier – arriverà a garantire alle aziendeliquidità per pagare le tasse. Una colossale partita di giro che lascerà le imprese nella stessa condizione di prima e, per di più, con un debito da pagare”. Così, che sottolinea il paradosso del ...

berlusconi : Se il Decreto liquidità non cambia, arriverà a garantire alle aziende solo la liquidità per pagare le tasse. Una co… - berlusconi : Il Decreto liquidità così non va. Ecco le nostre proposte, quelle che a noi appaiono come delle concrete soluzioni… - forza_italia : LE PROPOSTE DI FORZA ITALIA PER FORNIRE ALLE AZIENDE LIQUIDITA' IN MANIERA SEMPLICE E IMMEDIATA • Garanzia dello S… - alexbintqaboos1 : RT @forza_italia: LE PROPOSTE DI FORZA ITALIA PER FORNIRE ALLE AZIENDE LIQUIDITA' IN MANIERA SEMPLICE E IMMEDIATA • Garanzia dello Stato a… - NewsMondo1 : Dl liquidità, Berlusconi: “Paradossale, garantirà solo il pagamento delle tasse” -