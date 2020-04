Dario Franceschini: "Pensiamo a una grande Netflix della cultura. Le vacanze? In sicurezza, ma ci saranno" (Di sabato 18 aprile 2020) “Stiamo ragionando sulla creazione di una piattaforma italiana che consenta di offrire a tutto il mondo la cultura italiana a pagamento, una sorta di Netflix della cultura, che può servire in questa fase di emergenza per offrire i contenuti culturali con un’altra modalità, ma sono convinto che l’offerta online continuerà anche dopo: per esempio, ci sarà chi vorrà seguire la prima della Scala in teatro e chi preferirà farlo, pagando, restando a casa”. Lo ha annunciato il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini, intervenuto questa sera a ‘Aspettando le parole’, il programma condotto da Massimo Gramellini su Rai3.In queste settimane di lockdown, ha aggiunto il ministro, “si è capita fino in fondo la potenzialità enorme del web per la diffusione dei contenuti culturali, ... Leggi su huffingtonpost Dario Franceschini - chi è : età - carriera - vita privata del ministro dei Beni culturali

Dario Franceschini è un politico (e uno scrittore) italiano, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nel governo Conte II.

vogliamo dare incentivi seri a imprese che si occupano di turismo e dare incentivi anche a famiglie con redditi medio-bassi per andare in vacanza in Italia. Saranno vacanze italiane". Lo ha detto il ministro.

