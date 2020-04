Danza con me | Roberto Bolle confessa | “è stato molto difficile”

Leggi su bigodino

(Di sabato 18 aprile 2020), in un’intervista, ha deciso di aprirsi un po’ e di parlare del suo programma:con me. Il ballerino ha parlato di come per lui è risultato complicato mettere in piedi nel miglior modo possibile la trasmissione. A tal proposito, il grande talento italiano ha dichiarato: “èdifficile”.è uno di quei nomi che porta in alto la bandiera italiana: oltre che per il suo grande talento, va ricordato come sia il primo ballerino al mondo ad essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e il Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. All’età di 45 anni, lo vediamo ancora in piena attività. In un’intervista racconta di come ha fatto per mettere in piedi lo show che lo ...