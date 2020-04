Dagli spostamenti allo sport, cosa si potrà fare dal 4 maggio (Di sabato 18 aprile 2020) E’ ormai chiaro a tutti che la Fase 2 del Governo prevederà un graduale e lento ritorno alla normalità. Nessuna accelerazione, men che meno nessuna fuga in avanti: per evitare nuove ricadute, l’Esecutivo utilizzerà tutte le accortezze del caso, anche se agli occhi dei più le misure adottate potrebbero risultare sin troppo restrittive. Discorso valido tanto per i cittadini quanto per le attività produttive: tutti dovranno fare buon viso a cattivo gioco e attendere ancora qualche settimana in più per il rompete le righe. Il rischio di una recrudescenza, infatti, è ancora alto e né il Governo né il Paese possono permettersi una nuova serrata. Per questo le misure che il Governo sta iniziando a studiare per la riapertura del prossimo 4 maggio potrebbero sembrare, per alcuni versi, un po’ esigue. cosa si ... Leggi su quifinanza Coronavirus : dagli spostamenti ai fine settimana - regole e consigli per i genitori separati

Dagli spostamenti all’attività fisica all’aperto : il vademecum del Governo (Di sabato 18 aprile 2020) E’ ormai chiaro a tutti che la Fase 2 del Governo prevederà un graduale e lento ritorno alla normalità. Nessuna accelerazione, men che meno nessuna fuga in avanti: per evitare nuove ricadute, l’Esecutivo utilizzerà tutte le accortezze del caso, anche se agli occhi dei più le misure adottate potrebbero risultare sin troppo restrittive. Discorso valido tanto per i cittadini quanto per le attività produttive: tutti dovrannobuon viso a cattivo gioco e attendere ancora qualche settimana in più per il rompete le righe. Il rischio di una recrudescenza, infatti, è ancora alto e né il Governo né il Paese possono permettersi una nuova serrata. Per questo le misure che il Governo sta iniziando a studiare per la riapertura del prossimo 4potrebbero sembrare, per alcuni versi, un po’ esigue.si ...

Petartrzz : RT @alexfoti: Coronavirus, spostamenti limitati per gli under 18. Da lunedì 20 aprile via libera a cantieri, moda, auto - mazzettam : RT @alexfoti: Coronavirus, spostamenti limitati per gli under 18. Da lunedì 20 aprile via libera a cantieri, moda, auto - alexfoti : Coronavirus, spostamenti limitati per gli under 18. Da lunedì 20 aprile via libera a cantieri, moda, auto… - Annalea73660630 : @ColajanniDario @storie_italiane @RobiSpin @eleonoradaniele il RISCHIO del contagio rimane ed è facilitato dagli spostamenti!!!! - LeonC4242 : @j_gufo Vi confermo che è il traffico generato dagli spostamenti per il giorno del ringraziamento, si sono organizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Dagli spostamenti Dagli spostamenti allo sport, cosa si potrà fare dal 4 maggio QuiFinanza Prigionieri del lockdown

Vanno però a sbattere contro il muro dei tecnici, degli scienziati e del presidente del Consiglio ... Un primo parziale allentamento del “lockdown” con spostamenti di lavoratori e riapertura dei ...

Electrolux, c'è l'accordo: si torna in fabbrica da lunedì mattina. Il maxi-piano per la sicurezza

PORDENONE - Accordo pilota per Electrolux Italia in vista della ripartenza produttiva che dovrà avvenire all’insegna della sicurezza sanitaria anti-Covid nelle diverse fabbriche.

Vanno però a sbattere contro il muro dei tecnici, degli scienziati e del presidente del Consiglio ... Un primo parziale allentamento del “lockdown” con spostamenti di lavoratori e riapertura dei ...PORDENONE - Accordo pilota per Electrolux Italia in vista della ripartenza produttiva che dovrà avvenire all’insegna della sicurezza sanitaria anti-Covid nelle diverse fabbriche.