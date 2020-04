Da Procida Covid-Hospital | Associazione ‘Angela Serra’ compra e consegna RX toracico

Leggi su ladenuncia

(Di sabato 18 aprile 2020) Venerdì 17 aprile, presso il ‘DaCoocid-’ dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno in presenza del Commissario Straordinario Vincenzo D’Amato, del Direttore Unità Operativa Complessa Radiologia Mattia Carbone, del Direttore Unità Operativa Complessa Ingegneria Clonica Angelo Marra e del CEO & direttore Commerciale MedicalSA srl Francesco Natale, il Presidente dell’Angela Serra di Salerno, Arturo Iannelli, hato lo strumento in grado di eseguire rx al torace a pazienti allettati per contrastare l’emergenza-19 del costo di 52.460 euro. Per l’acquisto del macchinario, il Presidente dell’Angela Serra Salerno aveva lanciato una campagna raccolta fondi #Dacontro-19, stanziando i primi 5mila euro. Iannelli dice: “In poco tempo si sono uniti molte ...