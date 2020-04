Covid-19, l’Italia è paralizzata dal virus del regionalismo. Così non vedremo nessuna “fase 2” (Di sabato 18 aprile 2020) Mancava solo il richiamo agli invalicabili confini regionali per certificare la morte dello Stato al tempo del virus. Ora che è arrivato sotto forma di diktat firmato da Enzo De Luca, governatore della Campania, più noto come O’ Sceriffo, possiamo senz’altro dire che tutto è compiuto. Del resto era inevitabile, dopo un ventennio di supina esaltazione delle magnifiche sorti e progressive delle Regioni culminato nella sciagurata riforma del Titolo V della Costituzione. Correva l’anno 2001 e la sinistra penso di accaparrarsi l’elettorato leghista gonfiando di poteri e risorse le Regioni. Il virus ha messo a nudo la debolezza istituzionale dell’Italia A completare l’opera ha poi provveduto un altro esponente della sinistra, Paolo Gentiloni, firmando nottetempo e con l’ufficio di Palazzo Chigi già invaso dagli ... Leggi su secoloditalia Medici volontari dall’Italia per aiutare i colleghi sfiniti dal Covid : “Il nostro è un giuramento”

Heather Parisi : “Perché Hong Kong ha vinto sul COVID” (e l’Italia no)

Heather Parisi : “Perché Hong Kong ha vinto sul COVID” (e l’Italia no) (Di sabato 18 aprile 2020) Mancava solo il richiamo agli invalicabili confini regionali per certificare la morte dello Stato al tempo del. Ora che è arrivato sotto forma di diktat firmato da Enzo De Luca, governatore della Campania, più noto come O’ Sceriffo, possiamo senz’altro dire che tutto è compiuto. Del resto era inevitabile, dopo un ventennio di supina esaltazione delle magnifiche sorti e progressive delle Regioni culminato nella sciagurata riforma del Titolo V della Costituzione. Correva l’anno 2001 e la sinistra penso di accaparrarsi l’elettorato leghista gonfiando di poteri e risorse le Regioni. Ilha messo a nudo la debolezza istituzionale dell’Italia A completare l’opera ha poi provveduto un altro esponente della sinistra, Paolo Gentiloni, firmando nottetempo e con l’ufficio di Palazzo Chigi già invaso dagli ...

chiaragribaudo : All'Europarlamento, la Lega vota contro emendamento per #Coronabond, danneggiando i paesi più colpiti come il nostr… - sonoleventi : Perché la Germania può ripartire prima rispetto a noi? La Germania è il paese europeo ha governato la situazione… - Agenzia_Italia : Il Giappone darà 850 euro a ogni cittadino per l'emergenza #coronavirus - TTNHEC : RT @GoffredoB: Un Paese sfasciato davanti alla #Ue, maggioranza e opposizione spaccate, Regioni contro Regioni, #Fase2 nel delirio, govern… - Agenzia_Italia : Alle @OgrTorino apre l'ospedale #Covid_19 realizzato in 12 giorni. Ci saranno novanta posti letto e vi lavorerà an… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera