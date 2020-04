Covid-19, batte il cuore di Cautano: distribuite 200 buste della spesa alle famiglie in difficoltà (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCautano (Bn) – Una “spesa sospesa” da lasciare a chi, in questo momento di emergenza Coronavirus, è in serie difficoltà economiche. Questa l’iniziativa solidale che si sta diffondendo in tutta Italia per aiutare in maniera concreta le persone più bisognose. Dal Nord al Sud tanti sono i progetti di colletta alimentare che piccoli e grandi imprese stanno attivando. Anche il comune di Cautano scende in campo con le iniziative solidali per far fronte all’emergenza Covid. Per aiutare tutti coloro che in questo momento delicato dal punto di vista della salute ma anche dell’economia, il sindaco Alessandro Gisoldi ha messo a punto l’iniziativa ‘Cesta della generosità’. “Il protrarsi della situazione emergenziale da Covid 19 ha comportato l’interruzione di ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : da Napoli al Galles l’app di Keylon per combattere il Covid-19

Covid-19 dilaga in Russia e si abbatte sulla popolarità di Putin

Multa da 533 euro al medico che combatte il Covid : “Li scalo dal ridicolo stipendio” (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Una “so” da lasciare a chi, in questo momento di emergenza Coronavirus, è in serie difficoltà economiche. Questa l’iniziativa solidale che si sta diffondendo in tutta Italia per aiutare in maniera concreta le persone più bisognose. Dal Nord al Sud tanti sono i progetti di colletta alimentare che piccoli e grandi imprese stanno attivando. Anche il comune discende in campo con le iniziative solidali per far fronte all’emergenza. Per aiutare tutti coloro che in questo momento delicato dal punto di vistasalute ma anche dell’economia, il sindaco Alessandro Gisoldi ha messo a punto l’iniziativa ‘Cestagenerosità’. “Il protrarsisituazione emergenziale da19 ha comportato l’interruzione di ...

dariomasiero : RT @anto_gaudioso: Fauci batte Fox news per KO tecnico alla prima ripresa. Meno di 2 minuti “Sars, Hiv e Covid-19 non sono la s… https://t.… - bertolire : RT @anto_gaudioso: Fauci batte Fox news per KO tecnico alla prima ripresa. Meno di 2 minuti “Sars, Hiv e Covid-19 non sono la s… https://t.… - CanzioDusi : RT @anto_gaudioso: Fauci batte Fox news per KO tecnico alla prima ripresa. Meno di 2 minuti “Sars, Hiv e Covid-19 non sono la s… https://t.… - fabiusss68 : RT @anto_gaudioso: Fauci batte Fox news per KO tecnico alla prima ripresa. Meno di 2 minuti “Sars, Hiv e Covid-19 non sono la s… https://t.… - PomponiGiovanna : RT @anto_gaudioso: Fauci batte Fox news per KO tecnico alla prima ripresa. Meno di 2 minuti “Sars, Hiv e Covid-19 non sono la s… https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid batte Il sindaco Chies batte il Covid e torna in municipio: «Ma voi state a casa» Il Gazzettino Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Ore 9:35 - Corea Sud, riammalati 163 pazienti guariti In Corea del Sud 163 persone che erano riuscite a battere il coronavirus guarendo completamente si sono riammalate: i funzionari sanitari del ...

Coronavirus, Mulè (Fi): ripartenza ferma per incapacità del governo

Roma, 18 apr. (askanews) - "L'orologio della decrescita batte il tempo inesorabile della crisi economica che sta vivendo l'Italia. La Banca d'Italia certifica che ogni settimana il Paese perde 9 milia ...

Ore 9:35 - Corea Sud, riammalati 163 pazienti guariti In Corea del Sud 163 persone che erano riuscite a battere il coronavirus guarendo completamente si sono riammalate: i funzionari sanitari del ...Roma, 18 apr. (askanews) - "L'orologio della decrescita batte il tempo inesorabile della crisi economica che sta vivendo l'Italia. La Banca d'Italia certifica che ogni settimana il Paese perde 9 milia ...