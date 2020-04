Covid-19, anche il centro Biogem di Ariano Irpino esaminerà i tamponi (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Il centro Biogem di Ariano Irpino ha comunicato che da lunedì, 20 aprile, i suoi laboratori saranno pronti a esaminare i tamponi. “Biogem è risultata vincitrice nel recente Bando regionale per progetti innovativi nella lotta al virus – si legge nella nota – Biogem potrà quindi sviluppare il progetto proposto, mirante a realizzare, in collaborazione con l’Ospedale Frangipane, sistemi e procedure di analisi sierologiche per il monitoraggio dell’immunità nella popolazione, caratterizzate da una sensibilità e specificità maggiorate rispetto a quelle esistenti”. L'articolo Covid-19, anche il centro Biogem di Ariano Irpino esaminerà i tamponi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - la ripresa dopo l'emergenza passera' anche dai sistemi idrici

Fiordaliso guarita dal Covid-19 : “Tampone negativo - finita anche la quarantena”

App Immuni Bending Spoons contro covid-19/ Nell'azienda anche la famiglia Berlusconi (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Ildiha comunicato che da lunedì, 20 aprile, i suoi laboratori saranno pronti a esaminare i. “è risultata vincitrice nel recente Bando regionale per progetti innovativi nella lotta al virus – si legge nella nota –potrà quindi sviluppare il progetto proposto, mirante a realizzare, in collaborazione con l’Ospedale Frangipane, sistemi e procedure di analisi sierologiche per il monitoraggio dell’immunità nella popolazione, caratterizzate da una sensibilità e specificità maggiorate rispetto a quelle esistenti”. L'articolo-19,ildiesaminerà iproviene da Anteprima24.it.

myrtamerlino : Ha ragione il neo presidente di #Confindustria #Bonomi quando dice che la politica non sa cosa fare. Ma forse dobbi… - StefanoFassina : Lo so: è venerdì 17, c’è #Covid_19 e forse ci cade addosso anche un asteroide. Comunque, la vita è bella perchè ogg… - Corriere : A contatto con il rame il Covid-19 sopravvive 240 minuti, poco rispetto ad altre superfici. E, anche se sembra scom… - giannisassari08 : RT @benq_antonio: Ci potete spiegare anche questo? #Ancona 166 camperisti arrivati dalla #Grecia tutto normale? ??Finita la quarantena per g… - mattino12142596 : RT @abutiago: Dare permesso di soggiorno agli immigrati irregolari non è solo utile all'agricoltura carente di braccianti, ma anche e sopra… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche La Liguria pensa al post virus. Tre ospedali senza malati Covid Il Secolo XIX Coronavirus, arriva l'app "Immuni" per tracciare il contagio: ecco come funziona

In particolare è stato il Centro Medico Santagostino a mettere a punto il "diario clinico", altra componente dell’app Immuni oltre al tracciamento, che "raccoglierà informazioni cliniche rilevanti per ...

UniTrento/Apss – Al via le prove per le mascherine contro il Covid-19

L’iniziativa congiunta dell’Università di Trento e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari offre anche consulenza alle ditte manifatturiere che producono il dispositivo per arginare la ...

In particolare è stato il Centro Medico Santagostino a mettere a punto il "diario clinico", altra componente dell’app Immuni oltre al tracciamento, che "raccoglierà informazioni cliniche rilevanti per ...L’iniziativa congiunta dell’Università di Trento e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari offre anche consulenza alle ditte manifatturiere che producono il dispositivo per arginare la ...