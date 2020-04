Cosa riapre in Italia il 4 maggio: passeggiate, parchi, ristoranti, palestre, limiti per gli anziani. Le ipotesi (Di sabato 18 aprile 2020) Cosa riapre in Italia il 4 maggio? Se lo sta chiedendo da giorni un popolo intero, stremato da una quarantena infinita e devastato dal tragico susseguirsi di decessi quotidiani che non accenna a placarsi. Una premessa: il prossimo mese inizierà la fatidica Fase 2, ma la vita non tornerà quella che conoscevamo fino allo scorso febbraio: è bene esserne consapevoli. Bisognerà imparare a convivere con una nuova realtà, anche per molto tempo. Il Governo cercherà da un lato di garantire un lento ritorno alla normalità, ma dall’altro dovrà impedire il sorgere di nuovi focolai ed il divampare di una seconda ondata. Andiamo a scoprire Cosa potrebbe riaprire in Italia dal 4 maggio (e, in alcuni casi, anche prima) e Cosa sarà consentito fare. Quelle che seguono sono tutte le ipotesi al vaglio della task force guidata da Vittorio ... Leggi su oasport Cosa riapre dal 27 aprile : ipotesi cantieri - automotive - moda e mobilifici

Cosa riapre il 4 maggio con la fase 2 : ecco le ipotesi in calendario

Cosa riapre il 4 maggio con la fase 2 : ecco le ipotesi in calendario (Di sabato 18 aprile 2020)inil 4? Se lo sta chiedendo da giorni un popolo intero, stremato da una quarantena infinita e devastato dal tragico susseguirsi di decessi quotidiani che non accenna a placarsi. Una premessa: il prossimo mese inizierà la fatidica Fase 2, ma la vita non tornerà quella che conoscevamo fino allo scorso febbraio: è bene esserne consapevoli. Bisognerà imparare a convivere con una nuova realtà, anche per molto tempo. Il Governo cercherà da un lato di garantire un lento ritorno alla normalità, ma dall’altro dovrà impedire il sorgere di nuovi focolai ed il divampare di una seconda ondata. Andiamo a scoprirepotrebbe riaprire indal 4(e, in alcuni casi, anche prima) esarà consentito fare. Quelle che seguono sono tutte le ipotesi al vaglio della task force guidata da Vittorio ...

Agenzia_Ansa : #COVID-19 Ecco quali sono gli esercizi commerciali che possono riaprire domani. Le #librerie e i negozi per bambini… - Agenzia_Ansa : Ecco le attività che da oggi possono riaprire #ANSA - OA_Sport : Cosa riapre in Italia il 4 maggio: passeggiate, parchi, ristoranti, palestre, limiti per gli anziani. Le ipotesi - zazoomnews : Cosa riapre dal 27 aprile: ipotesi cantieri automotive moda e mobilifici - #riapre #aprile: #ipotesi #cantieri - mary7389604244 : @CinziaBancone Ma cosa sta succedendo? Fino a poche ore fa, tutto chiuso, restate nelle vostre abitazioni ed ora? I… -