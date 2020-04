Coronavirus: zero contagi in provincia di Caserta, 120 i guariti (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus in Terra di Lavoro. Risulta dai dati diramati dall’autorità sanitaria che fanno registrare un aumento del numero di guariti (+4 rispetto a ieri, 120 in tutto) e nessun nuovo contagio. I positivi attuali, quindi, restano invariati a quota 240. Cala il numero delle persone in quarantena obbligatoria da 353 a 341, mentre aumentano di due rispetto a venerdì i pazienti in autoisolamento (2587). I tamponi processati sono stati 6235, cioè 221 in più rispetto ai 6014 del giorno precedente. La situazione più critica rimane quella di Aversa, dove su 30 contagiati totali sono 21 quelli attualmente positivi, con 3 decessi e 6 guariti. Anche Marcianise e Santa Maria Capua Vetere tra le città più a rischio: qui i decessi sono stati 5 per comune mentre i positivi ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - l’accusa di Sofia contro la casa di riposo degli artisti di Milano : «Zero vittime? Mio nonno è morto lì a marzo» – Video

Coronavirus - Israele lancia nuove cabine per i test in strada : zero contatto tra infermiere e paziente e alta efficienza [FOTO]

