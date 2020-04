Coronavirus, Usa: studio sui macachi conferma l’efficacia dell’antivirale Remdesivir (Di sabato 18 aprile 2020) Un studio sui macachi sembra confermare i primi dati sull’efficacia dell’antivirale Remdesivir nel prevenire la progressione di Covid-19. “Il trattamento precoce con l’antivirale ha ridotto significativamente la malattia e il danno ai polmoni dei macachi infettati con Sars-CoV-2”. A spiegarlo sono i ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) americano, che hanno pubblicato i risultati preliminari del lavoro sulla piattaforma online gratuita BioRxiv. La ricerca ha coinvolto due gruppi di sei macachi. Il primo ha ricevuto Remdesivir (sviluppato da Gilead Sciences), mentre il secondo non ha ricevuto nulla ed è servito come gruppo di confronto. Gli scienziati hanno infettato entrambi i gruppi con Sars-CoV-2. Dodici ore dopo al primo gruppo è stata data una dose di Remdesivir per via endovenosa, e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - 150mila morti nel mondo. Record decessi Usa - ma Trump è ottimista

Comic-con 2020 cancellato causa Coronavirus : è la prima volta nella sua storia

Coronavirus Campania : “Potevamo fare tamponi nelle strutture pubbliche ma abbiamo usato le private” (Di sabato 18 aprile 2020) Unsuisembrare i primi dati sull’efficacia dell’antiviralenel prevenire la progressione di Covid-19. “Il trattamento precoce con l’antivirale ha ridotto significativamente la malattia e il danno ai polmoni deiinfettati con Sars-CoV-2”. A spiegarlo sono i ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) americano, che hanno pubblicato i risultati preliminari del lavoro sulla piattaforma online gratuita BioRxiv. La ricerca ha coinvolto due gruppi di sei. Il primo ha ricevuto(sviluppato da Gilead Sciences), mentre il secondo non ha ricevuto nulla ed è servito come gruppo di confronto. Gli scienziati hanno infettato entrambi i gruppi con Sars-CoV-2. Dodici ore dopo al primo gruppo è stata data una dose diper via endovenosa, e ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus: in Usa 4.591 morti in 24 ore. Analisi del WSJ sui dati della John Hopkins University #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Negli #Usa oltre 33 mila morti e 670 mila casi L' #Oms : 'L'Africa potrebbe diventare il nuovo epicent… - SkyTG24 : Coronavirus, la Florida riapre le spiagge: tornano surfisti e pescatori. FOTO - antonio_landini : RT @VNotKind: USCIAMO...TUTTI! - Notiziedi_it : Coronavirus: in Usa oltre 700mila casi – Ultima Ora -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Usa Coronavirus, studio Usa: "Numero dei contagi nel mondo molto più alto" la Repubblica Calabresi all’estero ai tempi del coronavirus: Florida, Stati Uniti di America

Anche da noi le persone più colpite rientrano nella fascia di persone anziane, con problemi fisici tipo diabete o altre patologie. Credi che gli Usa abbiano sottovalutato il problema? Come credo tutti ...

Gli Stati Uniti ripartono dai green: riaperti il 48% dei campi

«È importante per noi - le dichiarazioni di Walz – rimanere attivi e goderci la vita all'aria aperta, facendo sport ed evitando al contempo la diffusione del Covid-19». E così adesso su 50 totali sono ...

Anche da noi le persone più colpite rientrano nella fascia di persone anziane, con problemi fisici tipo diabete o altre patologie. Credi che gli Usa abbiano sottovalutato il problema? Come credo tutti ...«È importante per noi - le dichiarazioni di Walz – rimanere attivi e goderci la vita all'aria aperta, facendo sport ed evitando al contempo la diffusione del Covid-19». E così adesso su 50 totali sono ...