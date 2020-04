CORONAVIRUS USA | 36MILA MORTI | 706MILA CASI Trump “A breve 29 stati riapriranno”

Agenzia_Ansa : Coronavirus: in Usa 4.591 morti in 24 ore. Analisi del WSJ sui dati della John Hopkins University #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Negli #Usa oltre 33 mila morti e 670 mila casi L' #Oms : 'L'Africa potrebbe diventare il nuovo epicent… - SkyTG24 : Coronavirus, la Florida riapre le spiagge: tornano surfisti e pescatori. FOTO - EpicWilly09 : RT @Grecotw: La quarantena prolungata non ha più alcun senso, lo dicono i numeri. Stare chiusi in casa non ha più alcun senso e anzi è dann… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Usa, 7mila morti nelle case di riposo -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS USA Coronavirus, studio Usa: "Numero dei contagi nel mondo molto più alto" la Repubblica Coronavirus. De Luca:”Daremo 2 mascherine gratuite per ogni famiglia Campania”. Video

“L’uso delle mascherine diventerà obbligatorio in Campania dopo il 3-4 maggio. Non lo abbiamo fatto oggi perché volevamo prima far arrivare a tutte le famiglie gratuitamente mascherine della Regione ...

Tanti fumetti gratis: le nuove iniziative per passare il tempo a casa

Proseguono le iniziative da parte delle principali case editrici a fumetti (e non solo) per aiutare gli italiani a passare il tempo durante l’isolamento sociale da coronavirus, con fumetti gratis ...

“L’uso delle mascherine diventerà obbligatorio in Campania dopo il 3-4 maggio. Non lo abbiamo fatto oggi perché volevamo prima far arrivare a tutte le famiglie gratuitamente mascherine della Regione ...Proseguono le iniziative da parte delle principali case editrici a fumetti (e non solo) per aiutare gli italiani a passare il tempo durante l’isolamento sociale da coronavirus, con fumetti gratis ...