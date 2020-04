Coronavirus Umbria, ultime notizie: morti, contagiati al 17 aprile (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus Umbria, ultime notizie: morti, contagiati al 17 aprile Sono in totale 1.337 le persone risultate positive al covid-19 in Umbria, su una base di 22.802 tamponi effettuati, 8 in più rispetto a giovedì. Il numero dei guariti è pari a 492, facendo cosi scendere gli attualmente positivi a 788. I clinicamente guariti, quindi risultati negativi anche al secondo tampone sono 294, i decessi invece toccano quota 57, 3 unità in più rispetto al 16. Dai dati forniti emerge che il numero dei pazienti ricoverati è 142, di questi solo 31 in terapia intensiva. Il numero complessivo di persone in isolamento domiciliare è 1.771, 134 in meno rispetto alla giornata di giovedì.Segui Termometro Politico su Google News LEGGI LE notizie SUL Coronavirus Coronavirus Umbria: la T-shirt della solidarietà Nasce in Umbria, grazie al ... Leggi su termometropolitico Coronavirus Umbria - ultime notizie : contagi - morti e guariti del 14 aprile

