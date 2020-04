Coronavirus ultime notizie Lombardia, il bollettino del 18 aprile 2020 (Di sabato 18 aprile 2020) Come annunciato ieri da Angelo Borrelli, le conferenze stampa giornaliere della protezione civile non ci saranno. Solo due appuntamenti settimanali per fare il punto, al lunedì e al giovedì. Continua il punto stampa della regione Lombardia che oggi 18 aprile 2020 ha diramato il consueto bollettino, con la diretta sui social dalla regione. I dati sembrano essere molto simili a quelli degli ultimi giorni. Con i decessi delle ultime 24 ore sono state superate le dodicimila vittime causate del COVID19 in regione. Rimangono stabili i decessi da Coronavirus in Lombardia: oggi, 18 aprile, la regione più colpita d’Italia registra +199 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle 243 di ieri. In totale i decessi da Covid ora sono 12.050. Rispetto a ieri ci sono stati +1.246 nuovi casi di positività (ieri erano +1.041), per un totale di 65.381 (ieri ... Leggi su ultimenotizieflash Coronavirus in Lombardia - 199 decessi nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoveri

