Coronavirus | ultime notizie – Diminuiscono i decessi in Italia In Lombardia lieve

Leggi su open.online

(Di sabato 18 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Inle persone attualmente positive sono 107.771, +809 rispetto a ieri. 482 i nuovi morti Il bollettino della Protezione civile del 18 aprile 2020 Con 482 vittime nelle24 ore per, il numero complessivo dei morti è salito a 23.227 (ieri erano 22.745 e le vittime in 24 ore erano state 575). Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, questa volta senza la consueta conferenza stampa, l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di +809 (ieri erano 355), per un totale di 107.771 (ieri ...