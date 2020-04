Coronavirus | ultime notizie – Diminuiscono i decessi in Italia In Lombardia lieve

Leggi su open.online

(Di sabato 18 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Palazzo Chigi: nessun allentamento delle misure nella prossima settimana Ansa/Filippo Attili La facciata di Palazzo ChigiNiente attività produttive, niente allenamento delle misure in vigore per contenere il. Fonti di Palazzo Chigi hanno comunicato all’agenzia stampa Ansa che: «Lefiltrate circa l’apertura di attività produttive o l’allenamento di misure restrittive per lunedì prossimo sono prive di fondamento. Per la settimana prossima rimangono in vigore le misure già previste, che scadono ...