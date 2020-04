Coronavirus | ultime notizie – Diminuiscono i decessi in Italia In Lombardia lieve

Leggi su open.online

(Di sabato 18 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Toscana, il decalogo delle prescrizioni per la riapertura La Toscana si prepara alla Fase 2 dell’emergenza. Una nuova ordinanza del presidente Enrico Rossi ha stabilito le regole da seguire per le attività che riapriranno. L’ordinanza stabilisce l’obbligo di guanti monouso e mascherine sui mezzi pubblici. Ricorda di utilizzare la propria auto per gli spostamenti e di rispettare negli uffici e nelle fabbriche la distanza di 1,80 metri. April 18, 2020 Liguria, i medici al governatore Toti: ...