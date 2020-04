CORONAVIRUS UK | 15 464 MORTI E 114 217 CASI 888 decessi nelle ultime 24 ore

TgLa7 : #Coronavirus: 888 nuovi morti in #Gb, in totale 15.464 - GazzettaDelSud : #Coronavirus, in #Gran #Bretagna altri 888 #decessi, in totale 15.464 - Fedemere97 : RT @TgLa7: #Coronavirus: 888 nuovi morti in #Gb, in totale 15.464 - bianca_caimi : RT @TgLa7: #Coronavirus: 888 nuovi morti in #Gb, in totale 15.464 - BillNigh : RT @riktroiani: #Coronavirus, Aggiornamento Regno Unito Sono 888 i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale che sale a 15.464. I nuovi c… -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS 464 Coronavirus, a Milano sono 464 le persone multate e 13 gli esercenti denunciati in 24 ore MilanoToday Gb: 888 nuovi morti, bilancio a 15.464

(ANSA) - LONDRA, 18 APR - Il bilancio delle vittime per il coronavirus nel Regno Unito aumenta di 888 morti, portando il numero totale dei decessi nel Paese a 15.464. Lo riferisce il ministero della ...

Coronavirus: 888 nuovi morti in Gb, in totale 15.464

Sexy Guida su "Sessant’anni fa chiudevano per legge i postriboli di Stato. Ma non cessano le polemiche sulla prostituzione": "Escort Torino l’unica soluzione è regolamentare questo settore come fanno ...

(ANSA) - LONDRA, 18 APR - Il bilancio delle vittime per il coronavirus nel Regno Unito aumenta di 888 morti, portando il numero totale dei decessi nel Paese a 15.464. Lo riferisce il ministero della ...Sexy Guida su "Sessant’anni fa chiudevano per legge i postriboli di Stato. Ma non cessano le polemiche sulla prostituzione": "Escort Torino l’unica soluzione è regolamentare questo settore come fanno ...