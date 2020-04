(Di sabato 18 aprile 2020) Gli abbonati AV e delle altrepotranno richiedere il rimborso dell’abbonamento che sarò loro riconosciuto in misura proporzionale alla parte non utilizzata, per il periodo dal 10 al 31 marzo 2020

zazoomnews : Coronavirus: Trenitalia rimborsa gli abbonamenti alle Frecce - #Coronavirus: #Trenitalia #rimborsa - FirenzePost : Coronavirus: Trenitalia rimborsa gli abbonamenti alle Frecce - alessiogiobbi : RT @fsnews_it: #Coronavirus: rimborsi agli abbonati delle Frecce, in aggiunta alle azioni già intraprese sui treni nazionali. ??https://t.c… - TG24info : Regione - #Coronavirus, Trenitalia rimborsa gli abbonati delle #Frecce - - gasparebaglio : RT @fsnews_it: #Coronavirus: rimborsi agli abbonati delle Frecce, in aggiunta alle azioni già intraprese sui treni nazionali. ??https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trenitalia

FS News

La struttura, operativa da domani , sarà dedicata, in particolare, a posti di terapia subintensiva e degenza per i pazienti affetti da Covid-19, per un totale di 92 posti letto dedicati ...ROMA – Parte il rimborso degli abbonamenti delle Frecce per le persone che non hanno potuto viaggiare a marzo con Trenitalia. Il provvedimento rientra nelle azioni messe in campo dalla società di ...