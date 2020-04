Coronavirus Toscana | Stefano Mugnai FI | allarme rosso per Ospedale Ponte a Niccheri

you_trend : ?? #Coronavirus, il trend dei casi totali regione per regione ?? Le regioni arancioni/rosse (solo #Piemonte e… - regionetoscana : #Covid_19 #coronavirus Da lunedì 1,5 milioni di mascherine gratuite al giorno in farmacie e supermercati. Ogni citt… - fattoquotidiano : Coronavirus, Toscana distribuisce mascherine gratuite in farmacia e supermercati da lunedì. Basta codice fiscale o… - paolaokaasan : RT @Fiero70600786: @Patrizia_RF @VotersItalia @ResistNazionale La Toscana è da commissariare #CommissariareRegioneToscana - fm197544 : @DanieleMarian1 @pantycat @esseffesse @StandbyAgain @jacopo_iacoboni Io in Lombardia non ho ricevuto un fico secco. -

Coronavirus Toscana Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Toscana