Coronavirus, Spallanzani: 140 pazienti ricoverati, in totale 306 dimessi o trasferiti (Di sabato 18 aprile 2020) “I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 140. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio“: lo si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani, il numero 79. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 306″. Il nosocomio precisa che “in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici“. “Considerato il trend ormai consolidato di decrescita dei ricoveri ospedalieri, nell’ambito di una valutazione regionale di revisione del ruolo degli ospedali Covid, l’Istituto, già dalla giornata di ieri, sta procedendo a ricoverare pazienti provenienti da altri presidi“.L'articolo Coronavirus, Spallanzani: 140 pazienti ricoverati, in totale 306 dimessi o trasferiti Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. 140 pazienti totali allo Spallanzani di Roma

Coronavirus - bollettino Spallanzani : infezioni personale vicino allo zero. Al via lunedì studio di sieroprevalenza

