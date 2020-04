Coronavirus – Spagna, 20mila morti: Sanchez proroga misure fino al 9 maggio ma dal 27 aprile i bimbi possono uscire. In Europa 100mila vittime, negli Usa 36mila. Florida: picco di casi, ma spiagge affollate (Di sabato 18 aprile 2020) L’epidemia continua a registrare numeri in crescita di vittime e contagiati, ma l’Iran ha deciso lo stop al lockdown. Nel mondo intanto le vittime salgono a 155mila con più di 3,55 milioni di casi. E secondo il conteggio della France Presse, sono oltre centomila i decessi in Europa. Il Paese più colpito sono gli Usa (37mila morti e 700mila casi), seguiti da Italia (22.700 decessi e 170 mila contagi) e Spagna (20mila morti e 190mila contagi), dove il premier Pedro Sanchez ha annunciato che chiederà una ulteriore proroga del lockdown di 15 giorni, fino al 9 maggio, perché servono ulteriori sforzi per “entrare nella fase due del confinamento”. A partire dal 27 aprile però saranno allentate le misure nei confronti dei bambini “affinché possano uscire da casa”, precisando però che tali uscite saranno con ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 36mila vittime. Aumentano i contagi in Germania. In Iran finisce il lockdown

Coronavirus - la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 36mila vittime. In Iran finisce il lockdown - Africa senza ventilatori e posti in terapia intensiva

Coronavirus - la Spagna pensa a «liberare» dal lockdown i bambini (Di sabato 18 aprile 2020) L’epidemia continua a registrare numeri in crescita di vittime e contagiati, ma l’Iran ha deciso lo stop al lockdown. Nel mondo intanto le vittime salgono a 155mila con più di 3,55 milioni di casi. E secondo il conteggio della France Presse, sono oltre centomila i decessi in Europa. Il Paese più colpito sono gli Usa (37milae 700mila casi), seguiti da Italia (22.700 decessi e 170 mila contagi) ee 190mila contagi), dove il premier Pedroha annunciato che chiederà una ulterioredel lockdown di 15 giorni,al 9, perché servono ulteriori sforzi per “entrare nella fase due del confinamento”. A partire dal 27 aprile però saranno allentate lenei confronti dei bambini “affinché possano uscire da casa”, precisando però che tali uscite saranno con ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, superate 150mila vittime. In Germania oltre 3600 casi, in Spagna oltre 20mila morti [aggiorn… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 37mila vittime. In Iran finisce il lockdown, Africa senza v… - Corriere : Passeggiate di due ore a turno: così la Spagna pensa a «liberare» dal lockdown per primi i bambini - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Coronavirus, Spagna: Sanchez chiede proroga lockdown fino al 9 maggio. 'Servono ulteriori sforzi per fase due' - Piergiulio58 : Coronavirus, la Spagna supera i 20mila morti | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus Spagna, i bambini dal 27 aprile potranno uscire. Lockdown, chiesta proroga fino al 9 maggio Corriere della Sera La Germania "domina" il Coronavirus e annuncia la ripartenza, indietro Spagna e Francia

La Germania è leader in Europa anche ai tempi del coronavirus e senza stressare più di tanto le terapie intensive di un sistema sanitario evidentemente ben attrezzato dichiara per prima che l’epidemia ...

Niente fase 2 in Spagna, Sanchez chiede la proroga del lockdown fino al 9 maggio

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato che domani trasmetterà ai presidenti ... Ha anche detto che il 42 per cento delle persone diagnosticate ha già superato il Covid-19, ...

La Germania è leader in Europa anche ai tempi del coronavirus e senza stressare più di tanto le terapie intensive di un sistema sanitario evidentemente ben attrezzato dichiara per prima che l’epidemia ...Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato che domani trasmetterà ai presidenti ... Ha anche detto che il 42 per cento delle persone diagnosticate ha già superato il Covid-19, ...