Coronavirus, sono volontario della Croce Rossa ma mi sento come lo scrutatore di Calvino (Di sabato 18 aprile 2020) Premo il pulsante di accensione. Il consueto bip – che in realtà suona più tipo “biùp” – mi avvisa che il Bluetooth del cellulare ha agganciato quello dell’autoradio, e avvia in automatico il daily di Spotify, con le tracce suggerite sulla base di quello che ascolto di solito. Volume a 13, in modo da poter sentire la musica e allo stesso tempo pensare ad altro. La prima canzone che parte è di Anderson Paak. Bravo algoritmo. Sul sedile del passeggero, in una busta trasparente, ho messo l’autocertificazione e l’attestato della Croce Rossa che dettaglia i giorni in cui svolgo il servizio di volontario e le relative mansioni, in modo da aver tutto pronto per un eventuale posto di blocco. Ma, finora, è stata una precauzione inutile. Non faccio pace facilmente con il concetto di “volontariato”. Ammiro chi ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : dalle mascherine ai guanti - quali sono i rischi per la pelle e come rimediare

Coronavirus : in Iran superati i 5mila morti - ma i decessi sono in calo

Coronavirus - la quarantena di Lamberto Dini in Costa Rica : "Sono privilegiato ma vorrei tornare presto" (Di sabato 18 aprile 2020) Premo il pulsante di accensione. Il consueto bip – che in realtà suona più tipo “biùp” – mi avvisa che il Bluetooth del cellulare ha agganciato quello dell’autoradio, e avvia in automatico il daily di Spotify, con le tracce suggerite sulla base di quello che ascolto di solito. Volume a 13, in modo da poter sentire la musica e allo stesso tempo pensare ad altro. La prima canzone che parte è di Anderson Paak. Bravo algoritmo. Sul sedile del passeggero, in una busta trasparente, ho messo l’autocertificazione e l’attestatoche dettaglia i giorni in cui svolgo il servizio die le relative mansioni, in modo da aver tutto pronto per un eventuale posto di blocco. Ma, finora, è stata una precauzione inutile. Non faccio pace facilmente con il concetto di “volontariato”. Ammiro chi ...

petergomezblog : Ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19.53 sono in onda sul NOVE con @sonoleventi. Ve lo dico perché ancora in mol… - virginiaraggi : Da inizio emergenza #coronavirus, a @Roma, sono stati oltre 650mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale su… - alexbarbera : Ero un sostenitore convinto dell’autonomia delle Regioni. Poi sono arrivati Fontana, De Luca e il coronavirus. Ridatemi lo Stato centralista - PippoPezzino : Il mio macellaio sostiene che le interiora bovine e suine sono un ottimo antidoto per il coronavirus in quanto cont… - semeoro1 : RT @alexbarbera: Ero un sostenitore convinto dell’autonomia delle Regioni. Poi sono arrivati Fontana, De Luca e il coronavirus. Ridatemi lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono Coronavirus: sono oltre 150.000 i morti in tutto il mondo - Mondo Agenzia ANSA Coronavirus, Arcuri: «Senza sicurezza niente ripresa. In Lombardia 5 volte i morti civili della guerra»

I dati saranno conservati in un server pubblico, sono per definizione criptati, nessuna preoccupazione per un loro maldestro utilizzo. Si usa tecnologia bluetooth e non geolocalizzazione, come prevede ...

Coronavirus, Burioni: “Mortalità Lombardia più bassa di Madrid e New York”

A dirlo è il commissario all’emergenza Domenico Arcuri che fa un paragone con la seconda guerra mondiale: “Tra l’11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della ...

I dati saranno conservati in un server pubblico, sono per definizione criptati, nessuna preoccupazione per un loro maldestro utilizzo. Si usa tecnologia bluetooth e non geolocalizzazione, come prevede ...A dirlo è il commissario all’emergenza Domenico Arcuri che fa un paragone con la seconda guerra mondiale: “Tra l’11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della ...