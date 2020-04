Coronavirus, sindaco Cisliano: “Immunità tra il 10 e il 15% degli abitanti” (Di sabato 18 aprile 2020) Luca Durè rende noti i primi risultati dei test sierologici per scoprire le positività e le immunità da Coronavirus. “Grande differenza con i dati dei contagi ufficiali che vengono diramati ogni giorno”. Luca Durè rende noti i primi risultati dei test sierologici svolti nel suo comune. Il sindaco di Cisliano, comune della città metropolitana di … L'articolo Coronavirus, sindaco Cisliano: “Immunità tra il 10 e il 15% degli abitanti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - nel Napoletano una folla di persone scende in strada per l’ultimo saluto al sindaco-medico – I video

