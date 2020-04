Coronavirus, sindaco Cisliano: “Arrivati primi risultati dei test sierologici. Circa il 10-15% delle persone ha sviluppato gli anticorpi al Covid” (Di sabato 18 aprile 2020) Sono arrivati questa mattina al sindaco di Cisliano Luca Durè, i primi risultati dei test immunologici effettuati lunedì 14 aprile ai primi cittadini. “La tendenza”, spiega il sindaco, “è di un trend del 10 – 15% di persone che hanno sviluppato gli anticorpi IGG, ovvero le persone contagiate. Questi dati”, prosegue Durè, “sono il linea con i dati del Comune di Robbio e indicano che c’è una differenza molto grande con i dati dei contagi ufficiali che vengono diramati quotidianamente”. Questi test vengono ancora fatti su iniziativa comunale, e a Cisliano “si vuole arrivare a testare il 20 – 25% dei cittadini. Andremo lunedìa fare i test anche a chi è in quarantena domiciliare e non può uscire per farli di persona” L'articolo Coronavirus, sindaco Cisliano: ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : sindaco Pozzuoli blinda città per il 25 ed il 26 aprile

