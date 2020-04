Coronavirus: Sicilia, Confesercenti distribuisce 300 mila mascherine della Protezione civile (Di sabato 18 aprile 2020) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) – Trecentomila mascherine fornite dalla Protezione civile a Confesercenti Sicilia sono in distribuzione da qualche giorno in tutte le province dell’Isola. Da lunedì Confesercenti Palermo inizierà la distribuzione in maniera simbolica da Villafrati, una delle zone rosse della provincia. Qui saranno consegnate a vari esercenti del posto e in collaborazione con i volontari della Protezione civile, tremila mascherine. L’associazione ha anche avviato sui social una campagna di comunicazione rendendo disponibili mail e numeri di telefono delle sedi provinciali affinché commercianti, artigiani, operatori del settore turismo e dei servizi possano richiedere il materiale ed ottenere la fornitura in breve tempo. “Crediamo ‘ dice il direttore regionale Michele Sorbera ‘ che in questo momento per le ... Leggi su calcioweb.eu Il Coronavirus e l’insostenibile paradosso del Sud : casi ridottissimi - ma resta tutto blindato. Calabria e Sicilia le Regioni meno colpite [DATI]

Coronavirus : Sicilia - a Catania sale a 607 il numero di contagiati

