**Coronavirus: Sicilia, 2.171 positivi e 305 guariti** (Di sabato 18 aprile 2020) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - In Sicilia sono 2.171 i pazienti positivi e 305 quelli guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 47.715 (+2.543 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.672 (+47), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.171 persone (+32), 305 sono guarite (+9) e 196 decedute (+6). Degli attuali 2.171 positivi, 568 pazienti (+1) sono ricoverati - di cui 42 in terapia intensiva (-4) - mentre 1.603 (+31) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Leggi su liberoquotidiano **Coronavirus : Sicilia - 2.139 positivi e 296 guariti**

**Coronavirus : Sicilia - 2.108 positivi e 284 guariti**

**Coronavirus : Sicilia - 2.108 positivi e 284 guariti** (Di sabato 18 aprile 2020) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - Insono 2.171 i pazientie 305 quelli guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regionena all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 47.715 (+2.543 rispetto a ieri). Di questi sono risultati2.672 (+47), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.171 persone (+32), 305 sono guarite (+9) e 196 decedute (+6). Degli attuali 2.171, 568 pazienti (+1) sono ricoverati - di cui 42 in terapia intensiva (-4) - mentre 1.603 (+31) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regionena.

Agenzia_Ansa : Nonna d'Italia più forte del #virus. Ha sconfitto la spagnola, quando era una bambina, e ora dice di non temere il… - LegaSalvini : #CORONAVIRUS IN SICILIA, LA REGIONE A CONTE: NO ALLO STOP OLTRE IL 3 MAGGIO - coldiretti : #coronavirus, in Sicilia gli agricoltori #Coldiretti stanno portando razioni alimentari in soccorso agli animali de… - AlqamahPost : Coronavirus: l’aggiornamento in Sicilia, 2.171 positivi e 305 guariti - - MDiretta : Coronavirus, a Messina 389 positivi, 12 più di ieri. Aggiornamento delle nove province della Sicilia -… -