Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS Salute CORONAVIRUS/ Salute e lavoro, la fase 2 che serve ai giovani italiani Il Sussidiario.net Campobello di Licata, il Comune aderisce al “Banco delle opere di carità”

L’Esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, ha approvato, con delibera di Giunta municipale, l’adesione al “Banco delle Opere di carità”, Sicilia occidentale onlus, Palermo, per ...

Coronavirus: Industrie Natuzzi, avviata produzione mascherine chirurgiche

LAVORO (Fotogramma) Pubblicato il: 17/04/2020 18:15 Industrie Natuzzi, storica azienda internazionale di salotti e divani con sede principale a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, ha avviato ogg ...

