Coronavirus, Ricciardi tra origine “naturale” del virus, seconda ondata di contagi certa e fase 2 da non anticipare (Di sabato 18 aprile 2020) Lunga intervista di Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero della Salute, al giornale ilcaffeonline.it Intervista che potete leggere per intero cliccando qui, di cui vi proponiamo alcuni estratti. Innanzitutto, Ricciardi ha nuovamente smentito l’ipotesi – circolata nuovamente con insistenza in questi giorni: “Che questo sia un virus “naturale” lo sappiamo con certezza perché c’è un … L'articolo Coronavirus, Ricciardi tra origine “naturale” del virus, seconda ondata di contagi certa e fase 2 da non anticipare NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - ultime notizie – L’ipotesi Fase 2 con l’Italia divisa in tre aree. Ricciardi : «La seconda ondata è certa - presto per riaprire». Lento calo di positivi - stabili i morti

