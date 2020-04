Coronavirus | Ricciardi “Niente fretta | la Lombardia non e' pronta”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – «Lanon si concilia con la saggezza. Dobbiamo avere un'attenzione massima per non far ripartire la malattia. Invito tutti a non correre»”. E' l'appello lanciato da Walter, consulente del ministero alla Salute e membro del consiglio esecutivo dell'Oms, in una intervista a La Repubblica. «Le riaperture vanno fatte rispettando tre parametri. Il primo e' la circolazione del virus. Non si possono far ripartire a cuor leggero le attivita' in aree geografiche dove e' ancora molto presente. Penso a certe zone delladove non ci sono elementi obiettivi per riaprire a maggio. Dobbiamo ricordare che questo, nel giro di 15 giorni, da due casi arriva a 2mila contagiati. Ha avuto lo stesso andamento esponenziale in tutto il mondo. Poi va considerato il livello di rischio non solo delle singole attivita' ma anche ...