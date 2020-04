Coronavirus riapertura mobilifici cantieri moda automotive dal 27 aprile, Palazzo Chigi: «Prudenza» (Di sabato 18 aprile 2020) Ecco aggiungersi una nuova data al calendario di riaperture dopo il lockdown da Coronavirus: pare, infatti, che si stia valutando la riapertura di quattro comparti produttivi a partire dal 27 aprile. Con qualche giorno d’anticipo rispetto alla scadenza del 4 maggio, dovrebbero dunque ripartire aziende della moda, mobilifici, automotive e cantieri edili. La ripartenza di questi settori sarebbe allo studio vista anche la classificazione dell’Inail come attività a basso rischio. La valutazione sarebbe ancora in corso e nel weekend potrebbe esserci un nuovo confronto con le parti sociali. Coronavirus riapertura mobilifici cantieri dal 27 aprile: seguono bar e ristoranti Potrebbero seguire il 4 maggio – seppur con una serie di limitazioni e divieti – anche bar, ristoranti e parchi. La riapertura di questi ultimi sarà comunque soggetta ... Leggi su urbanpost Coronavirus - ipotesi riapertura bar e ristoranti : ecco da quando

Coronavirus in Italia - ultime notizie. È scontro tra regioni del Nord e del Sud per la riapertura

Coronavirus - Donald Trump in pressing per la riapertura si schiera con chi manifesta contro il lockdown. Il Texas allenta la stretta (Di sabato 18 aprile 2020) Ecco aggiungersi una nuova data al calendario di riaperture dopo il lockdown da: pare, infatti, che si stia valutando ladi quattro comparti produttivi a partire dal 27. Con qualche giorno d’anticipo rispetto alla scadenza del 4 maggio, dovrebbero dunque ripartire aziende dellaedili. La ripartenza di questi settori sarebbe allo studio vista anche la classificazione dell’Inail come attività a basso rischio. La valutazione sarebbe ancora in corso e nel weekend potrebbe esserci un nuovo confronto con le parti sociali.dal 27: seguono bar e ristoranti Potrebbero seguire il 4 maggio – seppur con una serie di limitazioni e divieti – anche bar, ristoranti e parchi. Ladi questi ultimi sarà comunque soggetta ...

AzzolinaLucia : A giorni il Governo prenderà una decisione, ma a mio avviso riaprire ora le scuole mentre il Paese conta oltre 500… - Agenzia_Ansa : Allo studio #riapertura dal 27 aprile mobilifici-cantieri. Dal 4 maggio parchi, bar e ristoranti Sul tavolo anche m… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #DeLuca: 'Pronto a chiudere i confini della #Campania' 'Se c'è corsa ad aprire tutto in regioni ancora… - vitovito63 : RT @Lanf040264: #Pandemia #Coronavirus. La #TaskForce: misure uguali in tutta Italia e niente fughe in avanti (come vorrebbe la #Lega). #… - lanuovasardegna : Coronavirus, Solinas in diretta: è troppo presto per parlare di Fase 2 -