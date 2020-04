Coronavirus, Regione Campania: Al via il bonus per le famiglie (Di sabato 18 aprile 2020) Via ai 14 milioni di euro che la Regione Campania ha stanziato per aiutare le famiglie nell?accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni durante il periodo della sospensione dei servizi educativi dell?infanzia e delle scuole. E’ stato approvato ieri sera il bando “conlefamiglie” che prevede bonus fino a 500 euro per le famiglie residenti in Campania con reddito fino a 20mila euro, e fino a 300 euro per quelle con reddito fino a 35mila euro, fino all?esaurimento dei 14 milioni di euro stanziati nell?ambito del Piano per l?emergenza socio-economica della Regione Campania contenente misure integrate di sostegno alla popolazione. Il bonus potra’ essere utilizzato per l?acquisto di strumenti tecnologici per la didattica a distanza o come contributo per il pagamento dei servizi di babysitting, non e’ cumulabile con altri incentivi per le stesse finalita’ ... Leggi su ildenaro Coronavirus : riaperture in Toscana - decalogo della Regione. Le misure per imprese e negozi

Salvini si fa fotografare a lavoro in Regione Lombardia - ma ormai il Coronavirus ha messo a nudo i limiti di una certa politica

Nonostante l'emergenza del coronavirus, i comuni sardi tentano ugualmente di ... grazie ad un finanziamento regionale, ha già investito circa 9 milioni di euro. La tavola del progetto (foto concessa ...

Tanti morti Covid a Pistoia, nessuna spiegazione: «Indispensabile un’indagine per capire»

Pistoia ha il primato toscano dei decessi in rapporto agli abitanti e (come provincia) del grado di letalità del virus ...

